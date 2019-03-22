Потери СБУ в борьбе против российской агрессии: Obozrevatel News в 15:00 от 22.03.2019

Потери СБУ в борьбе против российской агрессии

Двадцать семь сотрудников СБУ отдали свою жизнь в борьбе против агрессии России. Об этом, во время выступления по случаю годовщины создания Службы безопасности, заявил президент Петр Порошенко. Он подчеркнул, что двум правоохранителям посмертно присвоили звание Героев Украины. Погибших присутствующие почтили минутой молчания.

Реакция Украины на приговор Грибу

Усилить давление на Россию, чтобы как можно быстрее освободить украинского политзаключенного Павлв Гриба из тюрьмы призвал международных партнеров министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В Твиттере он сообщил, что состояние здоровья пленного ухудшилось.

Газ для Венгрии в обход Украины

Венгрия договорилась с РФ о возможности получения газа в обход Украины. Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто провел переговоры с председателем правления российского "Газпрома". И в следующем году Венгрия будет получать российский газ даже при условии, если Москва и Киев не заключат новое соглашение о транзите газа в Европу.

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