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15 июня • обновлено в 21:17
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Пострадавшему после ДТП в Одессе оказывали помощь на улице

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Автор
Дарья Дурова
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