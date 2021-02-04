Поставка российской вакцины и карантинные ограничения – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 08:00, 4.02.2021 Обновлено: 09:09, 4.02.2021

Поставка российской вакцины и карантинные ограничения – коронавирусные хроники.

Вакцина "AstraZeneca" оказалась эффективной против коронавируса уже после первой дозы. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не собирается ослаблять карантин, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну доставлены 40 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом и не только – смотрите в коронавирусном обзоре.

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