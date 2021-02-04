Поставка російської вакцини і карантинні обмеження - коронавірусні хроніки

Поставка российской вакцины и карантинные ограничения - коронавирусные хроники

Вакцина "AstraZeneca" оказалась эффективной против коронавируса уже после первой дозы. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не собирается ослаблять карантин, а Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну доставлены 40 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом и не только - смотрите в коронавирусном обзоре.