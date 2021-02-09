Последствия сильного пожара в Харькове

Таша Адамович Видео 11:33, 9.02.2021 Обновлено: 12:01, 9.02.2021

После сильного пожара в Харькове 9 февраля многоквартирный дом по ул. Гагарина обесточен, несколько этажей залиты водой, жильцов эвакуировали.

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