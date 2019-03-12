Последствия непогоды в Украине: Obozrevatel News в 10:00 от 12.03.2019

Последствия непогоды в Украине: Obozrevatel News в 10:00 от 12.03.2019200Читать материал на украинском
Последствия непогоды в Украине
Жертвой непогоды едва не стал еще один человек. В сети появилось видео невероятного везения женщины, которую едва не убило дерево. Счастливый случай произошел в городке Ирпень Киевской области.
Санкции за Керченскую агрессию
СМИ обнародовали фамилии россиян, которых Европейский союз наказал санкциями за Керченскую агрессию. Их восемь. Интерфакс пишет, все они являются российскими военнослужащими и представителями ФСБ.
Санкции против иностранцев-"наблюдателей" в Крыму
Украинское правительство вводит санкции против иностранцев, которые были так называемыми "наблюдателями" в Крыму. Они приезжали побыть так называемыми "международными наблюдателями" во время незаконных выборов президента России на оккупированном полуострове, которые проходили 18 марта прошлого года.
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