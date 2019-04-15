Последний день для смены места голосования: Obozrevatel News

Учения по противовоздушной обороне

Украинские военные оттачивают мастерство противовоздушной обороны. Состоялись масштабные учения. В них приняли участие истребительная авиация, а также подразделения зенитных ракетных войск.

Последний день для изменения места голосования

Сегодня - последний день, когда украинцы могут изменить место голосования во втором туре президентских выборов. Такие заявления заканчивают принимать за пять дней до дня голосования. На этот раз граждане имели неделю, чтобы обратиться в органы Госреестра избирателей, в отличие от первого тура, когда времени было гораздо больше – почти три месяца.

Гуайдо выдвинул обвинения РФ

Хуан Гуайдо обвинил Россию и Кубу в военной интервенции против Венесуэлы. Временно исполняющий обязанности президента страны, лидер оппозиции объяснил – парламент не давал согласия на приезд иностранных военных в страну, а смещенный президент Николас Мадуро не имел права самостоятельно разрешать вопрос о пребывании на территории страны российских и кубинских военных.

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