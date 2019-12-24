После встречи с президентом Зеленским АЗС снизили цены

В Украине цены на бензин и дизельное топливо на станциях крупных розничных сетей во вторник, 24 декабря, опустились в среднем на 0,5-1 грн/л.

Падение стоимости топлива произошло после встречи президента Владимира Зеленского с участниками розничного рынка нефтепродуктов. Об этом сообщает enkorr.

В частности, в Офисе президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен же понизить цены на топливо.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а уменьшить цену на табло", – сказал Зеленский.

По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от представителей главы государства прозвучала цена $1,1/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

В результате в сетях ОККО и WOG цены бензинов и дизельного топлива опустились на 50 коп./л, Amic понизил цену бензинов на 80 коп./л, ДТ – на 70 коп./л.

При этом в консолидированной сети группы "Приват", которая до этого не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

При этом эксперт на топливном рынке Сергей Куюн заявил, что план президента Владимира Зеленского о "зачистке" АЗС от "нелегалов – это хороший сигнал всему "белому" бизнесу.

"Как показывают наши исследования, около 50% сжиженного газа в стране продается через нелегальное АЗС или "мимо кассы". Закупка газа на оптовом рынке такими операторами часто происходит за наличные, что означает участие в схеме "налоговых ям", – добавил Куюн.

По его словам, в итоге половина рынка находится в тени, не платит налоги, а соответственно предлагает топливо намного дешевле. Это лишает легальных поставщиков заработка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение цен на бензин на фоне укрепления курса гривни происходит медленными темпами, поскольку на топливном рынке низкая конкуренция.

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