После оглашения победы Байдена Трамп пофотографировался с фанатами и уехал в Белый дом

Дарья Дурова Видео 22:03, 7.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Под домом главы КСУ в Киеве установили виселицу: все детали автопробега

Тищенко предложил позвать в Раду батюшку, чтобы изгнать "дух предшественников"

Трамп отреагировал на результаты выборов в США

Байден объявил себя президентом США

Байдена назвали президентом, но Трамп пригрозил судом