Порошенко рассказал об инициативах "ЕС" по борьбе с российской пропагандой

Марина Погорилко Видео 15:50, 10.02.2021 Обновлено: 17:02, 10.02.2021

"Европейская солидарность" инициирует принятие ряда нормативных актов, направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизму.

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