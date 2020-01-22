ПОРЕБРИК: кто вошел в новое правительство России

Одиозные российские политики Сергей Лавров (министр иностранных дел) и Сергей Шойгу (министр обороны) останутся на своих местах в новом российском правительстве.

Более того, вернется ряд людей, которые работали и раньше. Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL пишет российский журналист Константин Эггерт.

"Информация о переназначении Лаврова и Шойгу долго не подтверждалась. Путин пытается опереться на старые проверенные кадры, с которыми не было связано никаких скандалов. Таким образом, становится понятно, что ничего он менять не хочет. Это свидетельствует о вступлении российского режима в новую фазу – фазу консервации и стабильности, которая уже превратилась в застой. Но это и является главной целью, сутью политической и экономической жизни", - пишет Эггерт.

По его словам, Кремль концентрируется на персоналиях, чтобы сохранить без изменений высший кадровый состав руководства. Это показывает то, что никаких изменений, никакой либерализации экономики, не говоря уже о политической либерализации, ждать не приходится.

Ходили слухи, что в новое правительство могут назначить и Ксению Собчак.

"Про нее я пока ничего не знаю, но ее президентская кампания показала, что Кремль присматривается к ней как к возможной участнице кадрового резерва на будущее. Собчак полностью лояльна Путину и в течении своей президентской кампании она прекрасно сыграла свою роль. Она отвлекла антипутинский электорат на себя, разыграла прекрасное шоу во время своих зарубежных визитов, в частности в США, когда повторяла пропагандистскую линию Кремля в своих публичных выступлениях. Поэтому не исключено, что ей могут предложить какую-то роль для развития ее карьеры", - говорит Эггерт.

Журналист также не исключает, что на парламентских выборах в 21-ом году Собчак и ряду близких ей людей могут разрешить создать новую и послушную оппозицию, которой потом могут позволить создать даже маленькую фракцию в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин снова выдвинул на должность премьера страны Дмитрия Медведева из-за взаимовыгодного сотрудничества политических кланов.

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