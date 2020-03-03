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3 марта • обновлено в 21:55
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ПОРЕБРИК: "Яндекс.Такси" сотрудничает со спецслужбами

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Пресс-секретарь "Яндекс.Такси" Наталья Рожкова заявила, что сервис передает истории поездок своих пользователей силовым ведомствам РФ.

По ее словам, сервис"Яндекс.Такси" обязан предоставлять информацию по официальным запросам правоохранительных органов РФ.

"Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и помогает спасти чью-то жизнь", — заявила Рожкова, добавив, что обычно силовики не сообщают, является человек подозреваемым или потерпевшим.

По словам Рожковой, "Яндекс.Такси" обязан предоставлять информацию правоохранителям по законам РФ "О полиции", "Об оперативно-розыскной деятельности" и Уголовно-процессуальному кодексу.

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