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3 декабря • обновлено в 20:34
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ПОРЕБРИК: у Путина прокомментировали "план захвата Украины"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил угрозу спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина о выходе из Украины нескольких областей как оценочное суждение.

Такую позицию он озвучил в комментарии журналисту Роману Цимбалюку. Видео с его ответом появилось в видеоблоге украинца на YouTube.

"Вы знаете, что внешняя политика Российской Федерации формулируется по нашей конституции президентом и реализуется Министерством иностранных дел. Безусловно, разделяют все ветви власти в России обеспокоенность и исходят из неприемлемости подобных демаршей, это однозначно. Но что касается других оценочных заявлений, то здесь я бы рекомендовал вам обратиться в Госдуму", – уклончиво прокомментировал скандал Песков.

В свою очередь Цимбалюк увидел в его ответе намек на возможное повторение в Украине сценария оккупации Крыма и Донбасса.

"Что мы слышим? Как Кремль отмежевался от заявления Володина. То есть, когда Володин говорит о выходе областей Украины из украинского государства, то как бы это оценочное мнение. И мы тут убеждаемся и слышим, что решение по этому вопросу принимает президент России. Опять мы возвращаемся к тому, что произошло в Крыму и на Донбассе", – объяснил журналист.

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