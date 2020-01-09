ПОРЕБРИК: Сирийцы возмутились визитом Путина

Визит президента России Владимира Путина в Сирию и его встреча с президентом страны Башаром Асадом вызвали волну негодования в социальных сетях.

В частности, граждане Сирии возмущены приемом, который был оказан Путину. Об этом свидетельствует ряд постов в Twitter-аккаунтах, проанализированных OBOZREVATEL.

"Похоже, у нас президент Путин, а не Асад", – возмущались они. Подобную реакцию вызвали фото, на которых запечатлена встреча двух лидеров государств и министров обороны. Сирийцы обратили внимание на три недопустимых с точки зрения дипломатического арабского протокола факта.

Первый состоит в том, что в помещении, где проходила встреча, были вывешены портреты первых лиц России – Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Вместе с тем, не было ни одного портрета лидеров Сирии, в том числе портрет отца Башара Асада – Хафеза Асада, который принято вывешивать во всех государственных учреждениях.

"Отсутствие сирийского флага им понравилось, что не так?", – написал советник Зэйт Альайюби.

Второй факт, который вызвал возмущение у сирийцев – отсутствие государственного флага. Третий – низкий стул, "похожий на унитаз", на который посадили министра обороны Сирии – Али Абдуллу Аюба.

Стул министра обороны Сирии напомнил Асаккару бин Сулейману времена, когда в стране жили бедно и сирийцы были вынуждены пользоваться такой мебелью.

"Слабость и унижение", – написала в комментарии к фото сирийка Хинд Альтамими.

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