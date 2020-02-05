ПОРЕБРИК: россияне "случайно" встретились с Путиным на улице
Во вторник, 4 февраля, президент России Владимир Путин провел якобы случайную встречу с народом в городе Череповец.
В заранее подготовленном "загоне" Путина ждали журналисты и десятки местных жителей. Видео с мероприятия опубликовал пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов в своем Twitter
Он отметил, что ради общения с людьми Путин остановил кортеж, который состоял из десятка автомобилей ДПС, Федеральной службы охраны РФ и прочих спецслужб.
В комментариях к публикации Смирнова пользователи высмеяли очередной пиар-ход президента РФ и отметили, что жителей Череповца для "случайной" встречи подбирали по определенному параметру. Все они были ниже Путина.
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