ПОРЕБРИК: РФ могут признать спонсором международного терроризма

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рассмотрит законопроект, который обяжет американского госсекретаря изучить вопрос о том, является ли РФ спонсором терроризма.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанну Рэсси.

Инициатива Сената обязывает определить, следует ли объявить иностранными террористическими организациями вооруженные формирования на востоке Украины, которых, как утверждают авторы документа, поддерживает Россия.

В "Голосе Америки" отмечают, что проект "Закона о прекращении злонамеренной деятельности на почве русского терроризма" внес республиканский сенатор Кори Гарднер.

Решение о внесении в этот список принимается госсекретарем США в отношении стран, которые "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Сейчас в этот список входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

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