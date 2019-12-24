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24 декабря • обновлено в 17:56
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ПОРЕБРИК: Путин снова неудачно пошутил про секс

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Президент России Владимир Путин пошутил, что демографическую проблему в стране поможет решить разведение улиток, которые являются афродизиаком, то есть стимулируют половое влечение.

Так, в понедельник, 23 декабря, российский глава устроил встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Республике Адыгея.

Об улитках заговорил фермер из Московской области Сергей Балаев, который попросил включить их разведение в перечень видов сельхоздеятельности.

"Я согласен... Улитки – это хороший, питательный биологический продукт", – ответил на это Путин.

Фермер напомнил, что улитки также являются афродизиаком, после чего президент России пошутил:

"Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно и демографическую проблему... Дима, обязательно, тебе тоже пригодится (обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, – ред.)".

"Путин вновь похабно пошутил. Кажется, это уже действительно полноценная деменция: он застрял на теме секса безотносительно к обстоятельствам, окружению, аудитории", – отреагировал на своем Telegram-канале украинский блогер, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выставке сельхозпродукции Владимир Путин пошутил про колбасу, высмеяв представителя главы Кремля в Южном федеральном округе Владимира Устинова.

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