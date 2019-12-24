ПОРЕБРИК: Путин снова неудачно пошутил про секс
Президент России Владимир Путин пошутил, что демографическую проблему в стране поможет решить разведение улиток, которые являются афродизиаком, то есть стимулируют половое влечение.
Так, в понедельник, 23 декабря, российский глава устроил встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ в Республике Адыгея.
Об улитках заговорил фермер из Московской области Сергей Балаев, который попросил включить их разведение в перечень видов сельхоздеятельности.
"Я согласен... Улитки – это хороший, питательный биологический продукт", – ответил на это Путин.
Фермер напомнил, что улитки также являются афродизиаком, после чего президент России пошутил:
"Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно и демографическую проблему... Дима, обязательно, тебе тоже пригодится (обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, – ред.)".
"Путин вновь похабно пошутил. Кажется, это уже действительно полноценная деменция: он застрял на теме секса безотносительно к обстоятельствам, окружению, аудитории", – отреагировал на своем Telegram-канале украинский блогер, политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Как сообщал OBOZREVATEL, на выставке сельхозпродукции Владимир Путин пошутил про колбасу, высмеяв представителя главы Кремля в Южном федеральном округе Владимира Устинова.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Поребрик News" на OBOZREVATEL.