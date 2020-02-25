Главная Новости
25 февраля • обновлено в 16:25
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ПОРЕБРИК: Путин рассказал, как "потряхивает" чиновников

86
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что ему нравится тотальный контроль над чиновниками всех уровней, поскольку без этого они расслабятся.

Кроме того, в интервью ТАСС он отметил, что его подчиненные могут качественно работать только в постоянном стрессе.

"Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением – тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне", – сказал президент страны-агрессора.

После этого интервьюер Андрей Ванденко с сарказмом уточнил у Путина, хочет ли он, чтобы чиновников "потряхивало". Президент РФ согласился с этим тезисом.

"Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться, поэтому я так и говорил. Это первое. Второе, действительно не все сделано. Из 38 задач, которые ставились на этот год, 26 исполнено", – пожаловался Путин.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVE Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Поребрик News
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости