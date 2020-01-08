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10 января • обновлено в 16:43
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ПОРЕБРИК: Путин приехал в Сирию, где встретился с Асадом

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Глава РФ Владимир Путин посетил Сирию, где встретился с диктатором Башаром Асадом.

Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. Президент России заявил, что в разрушенной войной стране "невооруженным взглядом можно заметить признаки восстановления мирной жизни".

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", – рассказал Песков.

Также Путин побывал в командном пункте группировки войск вооруженных сил России в Сирии, отметив "большой пройденный путь" в восстановлении территориальной целостности страны.

Асад же поблагодарил Россию и наемников Путина "за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в арабской республике".

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