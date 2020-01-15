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15 января • обновлено в 18:29
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ПОРЕБРИК: Путин обратился к нации, а Медведева уволили

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Президент России Владимир Путин снова похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию он едко подметил, что не ставит целью угрозы кому либо, а всего лишь заботится об укреплении обороноспособности страны-агрессора.

"Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю. Наши шаги на укрепление безопасности были сделаны своевременно. Впервые по ракетному вооружению мы никого не догоняем, а наоборот. Другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед", – пафосно высказался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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