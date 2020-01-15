ПОРЕБРИК: Путин обратился к нации, а Медведева уволили

Президент России Владимир Путин снова похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию он едко подметил, что не ставит целью угрозы кому либо, а всего лишь заботится об укреплении обороноспособности страны-агрессора.

"Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю. Наши шаги на укрепление безопасности были сделаны своевременно. Впервые по ракетному вооружению мы никого не догоняем, а наоборот. Другим государствам только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность России обеспечена на десятилетия вперед", – пафосно высказался Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин впервые нарушил традицию и назначил послание сразу после новогодних праздников, а не в феврале, как было ранее.

В послании 2019 года президент России по-хамски отозвался о сторонниках США и выходе из ДРСМД. Он сказал, что союзники американцев якобы "подхрюкивают" этому решению Вашингтона.

Напомним, в сентябре стало известно, что в России неудачей закончились испытания крылатой ракеты "Буревестник". Военные как минимум пять раз запускали ракету, но все обернулось провалом.

А в октябре Путин заявил, что в России будут создавать ракеты средней дальности – такие же, что стоят на вооружении у США.

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