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12 ноября • обновлено в 16:13
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ПОРЕБРИК: Путин мечтает создать российскую "Википедию"

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Стало известно, что президент РФ Владимир Путин захотел полностью заменить "Википедию" российским аналогом.

Он считает, что российский аналог всемирноизвестной интернет-энциклопедии будет "более достоверным" источником информации.

"По поводу Википедии ... лучше заменить ее новой "Большой российской энциклопедией" в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", - заявил Путин.

Он высказал озабоченность тем, что российские школьники иногда пользуются непроверенными источниками информации, к которым некоторые относят и "Википедию".

Российские власти заявляют про создание отечественного аналога "Википедии", начиная с 2016 года.

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