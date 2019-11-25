ПОРЕБРИК: Путин крайне неудачно пошутил

Президент России Владимир Путин пригрозил США сделать "цап-царап" в отношении их новых технологий по добыче нефти.

Странное заявление он выдал в среду, 20 ноября, на форуме "Россия зовет!" Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Что касается сланцевой нефти. Мы подождем, пока американцы истратят деньги на новые технологии, а потом – цап-царап. Или задешево купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно", – сказал Путин.

Украинцы напомнили Путину недавний инцидент с захваченными кораблями ВМС, которые вернули пустыми. "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на новые технологии, а пока цап-царап, и сп*здим плафоны, розетки и унитазы с украинских кораблей", – написали в Twitter.

В сети потроллили российского лидера. "Дедушка живет в своём виртуальном мире", "Какая адовая ересь", "Чо за Петросян на сцене?", "Маразмат", "Стыд какой", "Гоп-стоп", "Редкостный дебил", "Дед совсем плохой стал", "Днище", "Гений мировой политики, дурак набитый", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, что Россия разграбила корабли "Никополь","Бердянск" и "Яны Капу". "Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", – поделился он.

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