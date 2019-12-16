ПОРЕБРИК: Москва потратила на благоустройство столько же, сколько вся остальная Россия

За девять лет власти Москвы потратили на благоустройство столько же, сколько вся Россия

С 2011 года власти Москвы потратили на благоустройство города 1,5 триллиона рублей. Все остальные города России за это время израсходовали почти столько же — 1,7 триллиона рублей, пишут "Ведомости".

При этом Москва не забывает делиться. В ближайшие 10 лет столица поделится своим мусором со многими сопредельными регионами. Новая схема вывоза отходов на период до 2029 года опубликована на сайте мэрии.

С кем будет делиться мусором Москва:

▪️Московская область ➡️ 34 млн тонн мусора

▪️Калужская область ➡️ 15 млн тонн мусора

▪️Владимирская область ➡️ 10 млн тонн мусора.

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