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25 октября • обновлено в 16:57
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ПОРЕБРИК: Медведчук встретился с Медведевым

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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук встретился с премьер-министром РФ, главой "Единой России" Дмитрием Медведевым.

Это произошло в среду, 23 октября, информирует пресс-служба "Оппозиционной платформы" на официальном сайте.

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений", – сказано в сообщении.

Пресс-служба "Единой России" уточнила, что переговоры, на которых "обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями", прошли вечером.

Как писал OBOZREVATEL:

Последняя официальная встреча Медведчука и Медведева состоялась 8 июля текущего года.

Тогда украинский нардеп летал в Российскую Федерацию вместе с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко, а также Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком.

Ранее, 22 марта, Медведчук и Бойко также ездили в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Там политики заявили, что Украина должна сохранить транзит газа путем создания газотранспортного консорциума с Россией.

В Украине резко отреагировали на визит политиков в тыл агрессора. В сети заявили, что такие встречи "тянут на уголовку".

В свою очередь СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям".

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