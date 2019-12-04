ПОРЕБРИК: Лукашенко заговорил о новом переделе мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, в мире начался новый передел.

Такое высказывание прозвучало во время его визита в Сербию, передает "БелТА". По его словам, мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права.

В связи с этим Лукашенко предположил, что сильные мира сего решили опять устроить дележку.

"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", – отметил глава Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина

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