ПОРЕБРИК: Козак стал новым куратором террористов на Донбассе
Замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак действительно стал новым куратором террористов на Донбассе.
Это официально подтвердил спикер главы РФ Дмитрий Песков. В частности, на вопрос, можно ли считать, что Козак теперь главный сотрудник АП, который занимается Украиной, он ответил утвердительно. Прямую речь передал в своем Telegram-канале украинский журналист (УНИАН) Роман Цимбалюк.
"Могу констатировать, что да – Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована", – сказал пресс-секретарь Путина.
Добавим, что спикер Путина цинично отметил, что "у России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно".
В то же время, по словам Пескова, указ об увольнении помощника главы РФ Владислава Суркова до сих пор не подписан.
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