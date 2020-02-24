ПОРЕБРИК: как в ОРДЛО зомбируют детей

В сети появилось видео с пропагандистского мероприятия во временно оккупированной Амвросиевке на Донбассе.

На кадрах видно, что детей нарядили в советскую форму и заставили маршировать с портретами ликвидированных главарей террористов – "Гиви", Александра Захарченко и прочих.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан.

"Оккупированная Амвросиевка. Шесть лет правозащитные детские международные организации и украинские защитники молчат. Наших детей инфицируют неизлечимым вирусом каждый день. Хроники победоносия", – написал Штефан.

В комментариях под жуткими кадрами украинцы также выразили свое возмущение цинизмом оккупантов и использованием в их пропаганде детей.

"Это наши дети", "Ужас. Потому там и нужно не выборы осенью, а программа информационной деоккупации на несколько лет после нашей победы в войне", "Хуже коронавируса может быть только вата головного мозга", "Вирус победобесия", "Сивохо ЭТО видел? У родителей в головах еще хуже", – негодуют люди.

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