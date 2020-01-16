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16 января • обновлено в 17:40
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ПОРЕБРИК: Будущий премьер РФ попал на сайт "Миротворец"

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Будущий премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, которого президент страны-агрессора выбрал преемником Дмитрия Медведева, попал в список базы "Миротворец".

Сообщение об этом появилось на сайте проекта 15 января – сразу после новости о решении Владимира Путина назначить Мишустина новым главой российского правительства.

В досье Мишустина отметили, что он является российским оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

В частности, 29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию во временно оккупированной Ялте, где провел совещание с руководителями "территориальных налоговых органов Крымского федерального округа".

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