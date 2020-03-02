Поражающее воздействие коронавируса на экономику: эксперт

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии, в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Она прокомментировала влияние коронавируса на экономику Китая, мира и нашей страны в частности.

"Вы могли видеть, что недавно опубликовали снимки спутниковые, на которых видно выбросы вредных веществ в атмосферу. Это выбросы транспорта и заводов. На карте Китая выбросов почти нет, то есть экономика, конечно, не остановилась. Но производство очень сильно упало. Последствия заметны будут уже в первом квартале, ожидалось, что вирус быстро удастся обуздать, и во втором квартале будет быстрый скачок. Так происходило с предыдущими эпидемиями. Но уже сейчас, когда стало известно о случаях вируса в Европе, США и других странах, аналитики не так оптимистичны. Сейчас все зависит от медицинских вещей, на которые экономисты повлиять не могут", - заявила Репко.

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