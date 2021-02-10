Оля Полякова резко высказалась о внешности Камалии

Марина Погорилко Видео 14:23, 10.02.2021 Обновлено: 17:01, 10.02.2021

Оля Полякова рискует попасть в очередной скандал из-за своих комментариев на шоу "Маска" относительно внешности певицы Камалии.

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