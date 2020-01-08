В Киеве полиция задержала активистов, которые препятствовали российскому блогеру

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Андрей Смолий, который отметил, что россиянка посещала оккупированный Крым и поддерживала аннексию.

"После того, как группа активистов, в частности "Відсічі", вызвали полицию, на них напали "сторонники" блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить мероприятие просто арестовала двух активистов. Их заковали в наручники и волокли по полу на улицу. Одного из них держат на коленях перед выходом. Вокруг сторонники человека из государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Смолий отметил, что данный инцидент показывает, что Украина "уверенно опускается во времена Януковича".

"Вот и докатились мы до "какая-разница". К нам массово едут лица из государства-агрессора нести "русский мир". Полиция стала на сторону гражданки государства-агрессора", – добавил он.

Отметим, что россиянка Митрошина в 2017 году посещала оккупированный Крым, публикуя фото в Facebook.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Инцидентом также заинтересовались в Верховной Раде и решили обратиться в СБУ из-за визита россиянки в Украину.

Сама же Митрошина уже успела отреагировать на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!