Полиция расследует причины митинга в Новых Санжарах

Национальная полиция пытается определить, кто привел к искусственной панике и протестам из-за коронавируса в Новых Санжарах.

Такое заявление 23 февраля сделал советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает "Громадське".

По его словам, правоохранители анализируют визуальную информацию, чтобы определить виновных.

"Мы отслеживаем всю визуальную информацию, анализируем, определяем тех людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяем, какие функции они выполняли во время этого, и движемся в рамках следствия", – подчеркнул он.

По словам Варченко, всю общественно-важную информацию по этому делу Нацполиция будет сообщать общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

Сами местные говорят, что якобы стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

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