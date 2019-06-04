Полицейских арестовали на два месяца: Obozrevatel News

ДТП на Киевщине и Харькове

26 человек травмированы, трое из них в реанимации. На Киевщине в городе Боярка произошло тройное ДТП с участием двух маршруток и легковушки. Пассажирский транспорт был наполнен людьми. Водителя одного из бусов вытаскивали из кабины спасатели. Авария произошла на перекрестке. По словам пассажиров - водитель маршрутки не пропустил легковушку, протаранил её, а затем вылетел на встречную полосу. Однако, окончательные причины аварии - установит следствие.

Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Харькове. Автобус с людьми столкнулась с грузовиком. Пострадали около десяти человек. Большинство – пассажиры маршрутки, говорят в полиции. Люди сейчас в больнице с травмами различной степени тяжести. Двое из них – в тяжелом состоянии. Предварительно, говорят правоохранители, водитель маршрутки выехал на встречную полосу.

Полицейских арестовали на два месяца

Голосеевский райсуд Киева арестовал без права залога двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Речь идет о Ивана Приходько и Владимира Петровке. Правоохранителям инкриминируют грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия, и умышленное убийство малолетнего ребенка, потому что, говорят прокуроры, патрульные стреляли в сторону, где обычно ходят люди. Правоохранители уже опросили свидетелей и провели следственные эксперименты. Один из подозреваемых, Иван Приходько свою вину отрицает. Говорит: в направлении ребенка не стрелял. Адвокат полицейского считает, что прокуратура не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

Заявление Зеркаль в суде ООН

Россия как государство-оккупант применяет в Крыму практику коллективного наказания целых этнических групп. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подытожила результаты доклада с первого дня заседания в Международном суде ООН в Гааге. Во время нее шла речь о многочисленных нарушениях Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Мол, после незаконной оккупации Крыма, Россия запустила широкомасштабную кампанию по культурного уничтожения крымских татар и украинский. По словам Зеркаль: политика России в отношении Украины является нарушением Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Слушания в Международном суде ООН в Гааге Украины против России начались накануне и продлятся до конца рабочей недели. На заседании рассматривают вопрос финансирования Россией терроризма и расовой дискриминации.

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