Політ-Шоу “кинь лайна на вентилятор” триває | Альо, гараж! REBOOT #330
Скандали зі “Слугами Народу” не вщухають.
Що не день, то чергові зливи перемовин, повідомлення про чергові халепи в які потрапили депутати, Міністри, прокурори, менти, судді та інші бюджетники.
Вчорашні “Випускники прискореного політ курсу у Трускавці”, топлять один одного мама-мія.
Щоденно до депутатсько-блогерської забавки “кинь лайна на вентилятор” приєднуються нові персонажі.
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