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22 ноября • обновлено в 15:27
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Політ-Шоу “кинь лайна на вентилятор” триває | Альо, гараж! REBOOT #330

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Скандали зі “Слугами Народу” не вщухають.

Що не день, то чергові зливи перемовин, повідомлення про чергові халепи в які потрапили депутати, Міністри, прокурори, менти, судді та інші бюджетники.

Вчорашні “Випускники прискореного політ курсу у Трускавці”, топлять один одного мама-мія.

Щоденно до депутатсько-блогерської забавки “кинь лайна на вентилятор” приєднуються нові персонажі.

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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