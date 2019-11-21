Одним из самых идеальных летательных аппаратов считается планер. Именно он может оставаться продолжительное время в воздухе, плавно скользя по нисходящей траектории.

Полет в дождливый день Скриншот с видео

Полет в дождливый день Скриншот с видео

Планер не имеет двигателя и исполнен из легких композитных материалов, что значительно уменьшает вес конструкции. Современные планеры обладают большой величиной аэродинамического качества, достигающей иногда 60. Для сравнения, показатель аэродинамичности у самолетов 12.

Для преодоления 18 км расстояния планер нужно поднять на высоту всего 300 м.

Полет в дождливый день Скриншот с видео

Полет в дождливый день Скриншот с видео

В воздух планер подымается при помощи буксирующего самолета.

На видео показана посадка планера во время дождя. Это не так просто, ведь планер не имеет двигателя и зайти на посадку повторно возможности нет.

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