Полет в дождливый день
Одним из самых идеальных летательных аппаратов считается планер. Именно он может оставаться продолжительное время в воздухе, плавно скользя по нисходящей траектории.
Полет в дождливый день
Скриншот с видео
Полет в дождливый день
Скриншот с видео
Планер не имеет двигателя и исполнен из легких композитных материалов, что значительно уменьшает вес конструкции. Современные планеры обладают большой величиной аэродинамического качества, достигающей иногда 60. Для сравнения, показатель аэродинамичности у самолетов 12.
Для преодоления 18 км расстояния планер нужно поднять на высоту всего 300 м.
Полет в дождливый день
Скриншот с видео
Полет в дождливый день
Скриншот с видео
В воздух планер подымается при помощи буксирующего самолета.
На видео показана посадка планера во время дождя. Это не так просто, ведь планер не имеет двигателя и зайти на посадку повторно возможности нет.
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