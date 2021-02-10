Покушение на жизнь президента и смертельное наводнение – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 16:30, 10.02.2021 Обновлено: 16:53, 10.02.2021

Покушение на жизнь президента и смертельное наводнение - дайджест международных событий

На Гаити провалилась попытка госпереворота и покушения на президента. Германия, Польша и Швеция заявили о выдворении российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы, а число жертв наводнения, вызванного сходом ледника в Индии, продолжает расти.

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