Покушение на жизнь президента и смертельное наводнение - дайджест международных событий

На Гаити провалилась попытка госпереворота и покушения на президента. Германия, Польша и Швеция заявили о выдворении российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы, а число жертв наводнения, вызванного сходом ледника в Индии, продолжает расти.

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