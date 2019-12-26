Покупать электроэнергию в РФ все еще можно: эксперт по энергетическим вопросам

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Кобаль в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о подписании президентом закона о рынке электроэнергии и возможность импорта электроэнергии из Российской Федерации.

"Речь идет об электроэнергии, которая будет использоваться для промышленности, для предприятий. Ситуация такая, что у всех было ожидание о существенном подорожании электроэнергии. Оно действительно произошло, но сейчас цена начала постепенно снижаться. И сейчас цена на электроэнергию является достаточно низкой. Покупать электроэнергию из РФ все еще можно. Ведь была введена так называемая поправка Геруса, согласно которой импортировать электроэнергию из РФ стало проще. Мы видим, что объемы электроэнергии из РФ начали быстро расти, потом было проголосовано законопроект, который ограничил импорт, однако возможность импортировать сохранилась", – заявил Кобаль.

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