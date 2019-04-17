Погромы на трассе Одесса-Киев: Obozrevatel News

Погромы на трассе Одесса-Киев

Пять человек получили ранения на трассе Одесса-Киев. Вооруженные лица совершили погром со стрельбой у поста полиции вблизи села Дачное. Очевидцы в соцсетях сообщают, что неизвестные в масках зашли на пост со стороны села расстреляли инспекторов и общественных деятелей "Украинский Транспортный Союз". Добивали людей палками, громили и расстреливали машины. По данным правоохранителей, одна группа активистов напала на другую.

Подготовка к дебатам

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля. Об этом на брифинге рассказал спикер штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, переговоры по времени и формата продолжаются. Медведев подчеркнул: за основу для проведения дебатов надо взять тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе.

Изменение места голосования

Количество украинский, которые хотят временно изменить место голосования, увеличилось на 10 тыс. По сравнению с первым туром выборов. Об этом заявила в Фейсбуке председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. По ее словам, только за последнюю неделю своим правом на изменение места голосования воспользовались более 30 000 граждан.

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