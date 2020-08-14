Погода в Україні на суботу, 15 серпня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Видео 15:00, 14.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Казарин указал на точку невозврата в разрыве Украины и России

В Конотопе облили зеленкой “единороса” из Крыма. Видео

Новинский призвал Зеленского признать результаты выборов в Беларуси

Кравчук о разговоре со Скабеевой: общаться нужно с кем угодно

Люди кричали и выли: опубликовано видео о пытках задержанных в тюрьме Минска