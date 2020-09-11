Погода в Україні на суботу, 12 серпня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Видео 15:00, 11.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Террористы "Л/ДНР" вплотную подошли к позициям ВСУ: момент попал на видео

В научной работе Шкарлета официально нашли плагиат. Документ

Предатель Украины из Крыма угодил в плен "ДНР" и взмолил о спасении. Фото и видео

"Мы начинаем дипломатическую войну". Обыск посла Украины в Беларуси попал на видео

Аксенов обвинил Украину в экоциде и потребовал трибунала