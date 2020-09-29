Погода в Україні на середу, 30 вересня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Видео 15:00, 29.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинцам урезали субсидии на оплату ЖКХ

Под Киевом пьяный водитель протаранил Tesla с ребенком внутри и маршрутку. Видео

"Слуга" Шуляк засветила элитные аксессуары за 200 тысяч гривен. Фото

В ТКГ открестились от возможного участия Тищенко в переговорах по Донбассу

Ситуация с беби-боксами: как Минсоц пытается "поправить" законопроект и сделать его неработающим