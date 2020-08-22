Погода в Україні на неділю, 23 серпня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Видео 15:00, 22.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленская впервые рассказала, как переболела коронавирусом

В Украине 2328 инфицированных COVID-19 за сутки: статистика Минздрава на 22 августа

Забужко: "Украине прививают "болотную" идентичность". Эксклюзивное интервью

Прокуратура назвала виновных в Иловайской трагедии

Врач скорой из Черновцов второй раз заболела коронавирусом