Погода в Україні на 8 серпня з Алісою Мярковською

Видео 15:00, 7.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Очевидец рассказал подробности гибели супружеской пары под Одессой: люди кричали и плакали

Суд отпустил живодерку из Запорожской области, которая снимала порно с животными

Избитая в Турции модель Кирилюк рассказала об обидчике и панических атаках: новые подробности

Смертельное ДТП в Киеве: мальчика, ставшего сиротой, выписали из больницы

Лукашенко набросился на Украину из-за аннексии РФ Крыма