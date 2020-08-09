Погода в Україні на 10 серпня з Алісою Мярковською

Видео 15:00, 9.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В сети узнали, что Беларусь не собирается отдавать Украине задержанных вагнеровцев

Зеленский наградил бойца, бросившего умирать морпеха Журавля, – Бутусов

Награждение непричастного, или К чему привел "личный контроль" Зеленского в деле о гибели морпехов

В Китае появился новый смертельный вирус: передается через клещей

В МИД России выдвинули Киеву обвинения из-за Донбасса