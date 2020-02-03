Погода не влияет на коронавирус: врач рассказала, как избежать заражения

Врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала распространение коронавируса в мире, количество жертв и количество тех, кто выздоровел.

"Конечно, мы ждем и готовимся, но, к счастью, у этого вируса не слишком высокая летальность. Но это нас не успокаивает, мы должны быть готовы, и лабораторная и инфекционная часть в Украине должны быть готовы к лечению", - заявивла Мироненко.

Она также пояснила, какие методы выявления коронавируса существуют в Украине на данный момент.

"Сегодня обнаружить, что человек болен китайским коронавирусом в Украине можно только методом исключения. Тестов на новый коронавирус у нас нет, мы ожидаем их. Сегодня тесты имеют только те страны, которым удалось самостоятельно их разработать", - отметила врач.

По ее словам погода никак не влияет на распространение коронавируса.

"Больше влияет факт пребывания людей в помещении с закрытыми окнами. Если бы был у нас мороз минус двадцать, например, и школьники не пошли бы в школу, то это просто отсрочило бы эпидемию на некоторое время", - заявила Мироненко.

Он рассказал, стоит ли украинцам бояться группы туристов, которые завтра приедут из Китая.

"Все люди, которые заезжают прямыми рейсами из Китая, о них собирается информация. Через семь дней после прибытия им звонит врач и спрашивает, как они себя чувствуют. Также у них есть инструкция, которую они получают на борту самолета о необходимости обратиться к врачу в случае плохого самочувствия", - заявил Скипальский.

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