Два товарных поезда столкнулись и сошли с рельсов в Санкт-Петербурге.mp4

Видео 15:30, 28.07.2020 Обновлено: 15:36, 28.07.2020
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