В Санкт-Петербурге столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда.mp4

Видео 15:28, 28.07.2020 Обновлено: 15:31, 28.07.2020
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