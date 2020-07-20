На Днепропетровщине авария с поездом заблокировала железную дорогу

Видео 10:42, 20.07.2020 Обновлено: 10:44, 20.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Путин лично несет ответственность за пытки в Крыму, – Джемилев

Операция "Кадыров": в России ничего и никогда не происходит просто так

Под Мукачево грузовик раздавил Mazda, погиб тренер, девочка и парень. Видео с места ДТП

"Слуга народа" отправит на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского, – СМИ

Зеленский "за" печатный станок: к чему может привести новая экономическая политика и что стоит знать