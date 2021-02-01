Подземный переход возле "Украинского дома" превратился в СИЗО

Obozrevatel Видео 16:30, 1.02.2021

Проект посвящен 98 крымским политзаключенным, которых Кремль незаконно удерживает в неволе.

Грузинский художник Давид Кухалашвили превратил подземный переход возле Украинского дома в Киеве в коридор СИЗО в рамках совместного арт-проекта "Подземный положение" КримSOS и тбилисской платформы ARTIФ.

Цель - рассказать истории каждого из тех, кого оккупационные власти РФ разлучили с родными за их религиозные и политические взгляды.

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